Acerbi man of the match: “Periodo non semplice da mesi ma darò tutto come sempre. E’ stata una partita entusiasmante”

Quando era solo un ragazzo giocava con la Primavera dello Spezia e ha conosciuto il Picco da ragazzo aggregato alla prima squadra. Poi il fallimento del club e la ripartenza da Pavia, in serie C, per costruire una carriera via via sempre più importante fini agli anni del Sassuolo, del Milan e della Lazio. Ma per Francesco Acerbi, autore del gol con cui le aquile capitoline passano al Picco a tempo scaduto, non è un periodo semplice, tutt’altro: “È da 5 mesi che non è facile. Sono uno che va avanti per la sua strada, lavora e si impegna. È stato un anno problematico per certi versi anche con i tifosi. Il mio obiettivo è fare bene per i miei compagni, per la Lazio e per me stess. L’unico cosa è il rammarico che se tocchi la mia persona non posso permetterlo a nessuno. Vogliamo fare quattro vittorie di fila e centrare l’Europa perché questo gruppo al netto delle critiche ha sempre dato l’anima con Sarri e merita questo. Speriamo di andare avanti cosi”.

