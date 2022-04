Autorità di sistema portuale: approvato bilancio, affidati servizi per crociere. Dal Ministero 5 milioni per le banchine a Le Grazie

E’ stato approvato dal Comitato di Gestione dell’Adsp il bilancio consultivo e il rilascio della concessione del Servizio di Interesse generale per la gestione dei crocieristi nel porto di Marina di Carrara. Inoltre, in questi giorni il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato con Adsp un accordo di programma da 5 milioni di euro di finanziamento per la riqualificazione della banchine delle Grazie utilizzando fondi residui del Mims.

... » Leggi tutto