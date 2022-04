Bordighera, la Festa della Mamma di Noi4You

Bordighera. Ripartono gli eventi di Noi4You insieme con il Comune domenica 8 maggio in occasione della Festa della Mamma. L’evento sarà un Festa itinerante con partenza dal centro storico sino alla passeggiata a mare passando nel giardino del Museo Bicknell. Durante il percorso ci saranno divertenti momenti di teatro con lo spettacolo “di mamma (non) ce n’è una sola” di e con Silvia Villa e Fulvia Roggero e con Erika Rotondaro e Marta Laveneziana, piacevoli tappe di fitness leggero con musica in cuffia a cura della palestra Sportactive, infine al Chiosco della Musica verrà offerto un buffet e concluderà la giornata la Banda Musicale di Borghetto S. Nicolò.

... » Leggi tutto