Cestistica ai Play off, prima gara contro Alma Patti

Per la Cestistica è tempo di playoff. Domenica primo maggio alle ore 18 al PalaMariotti comincia la fase decisiva. Terminata la regular season in una molto soddisfacente seconda posizione, le bianconere si apprestano ad entrare nel vivo della stagione, in cui ogni match sarà una battaglia ad alta intensità. Il primo incrocio sarà con l’Alma Patti, arrivata settima in campionato ma con un potenziale che va ben oltre la posizione con cui si è qualificata alla post-season. Nelle due sfide del girone sono state le spezzine a conquistarsi entrambi i confronti, ma la situazione attuale è comunque diversa rispetto a quei periodi. Ad illustrare il match con la compagine siciliana è il coach della Cestistica, Marco Corsolini:“Sicuramente non è il miglior accoppiamento per un primo turno di play-off. Patti ha avuto problemi ad inizio stagione, ma con l’anno nuovo si sono rinforzate notevolmente e hanno in Miccio, Verona e Touré tre giocatrici che sono potenzialmente da MVP di categoria. L’Alma ha chiuso la regular season in crescendo e sarà sicuramente in ottima condizione. Da parte nostra siamo consapevoli del percorso fatto fin qui, orgogliosi della solidità di squadra che ci ha permesso di chiudere il campionato in seconda posizione, oltre ogni aspettativa. Il nostro sarà con ogni probabilità il quarto più tosto e combattuto e speriamo che possano uscire delle belle partite”.

