Derby, gioia Samp. Giampaolo: “Vale la pena morire per questo tipo di partita”

Genova. Nessuno come lui: sempre imbattuto nei derby, quinta vittoria e due pareggi. Marco Giampaolo dimostra di essere colui che in partite come queste riesce tirare fuori il meglio del suo essere allenatore. Lo fa in un momento in cui la sua Sampdoria era in difficoltà, in cui c’era fame di punti: “Potete immaginare il carico di responsabilità emotivo, il peso di questa partita – racconta – non era un semplice derby inserito in un calendario dove i giochi si devono ancora fare. Questa partita cadeva a quattro giornate dalla fine, con le due squadre che dovevano fare punti. La Sampdoria è stata molto brava a gestire pressioni e tensioni, a giocare una partita giusta senza mai perdere la testa con scene di isterismo. La vittoria è pesante, sappiamo quanto i nostri tifosi ci tenessero, chi l’ha vissuta lo sa”.

