Nel finale di Spezia-Lazio 4-3 c’è Thiago Motta che si lamenta per il secondo e terzo gol della Lazio. In un caso per una punizione battuta molto più avanti del punto designato, sotto gli occhi del quarto uomo. Nell’altro per le attenzioni che Milinkovic riserva a Reca per sbilanciarlo e conquistare il pallone in area.

