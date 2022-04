Giovani per Chiavari, arriva la quarta lista a sostegno di Federico Messuti candidato sindaco

Chiavari. “Mettersi in gioco, prendere parte alla vita politica della città e costruire il futuro con le proprie mani – afferma Federico Messuti, candidato sindaco di Avanti Chiavari – Di Capua, Maestrale, Partecip@ttiva e Giovani per Chiavari – È lo spirito che anima e accomuna i giovani che formano la quarta lista, scesi in campo a sostegno della mia candidatura per apportare il loro contributo per continuare a migliorare la nostra città”.

... » Leggi tutto