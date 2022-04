Motta protesta per il terzo gol: “Milinkovic non guarda mai il pallone, solo Reca”

“Un chiaro fallo di Milinkovic, non guarda mai il pallone e rimane solo a contatto con Reca per poi buttarlo a terra. Gli episodi non ci hanno certo aiutato, quindi non posso dire nulla ai miei calciatori che hanno giocato un’ottima partita. Ma i dettagli contano”. Lo ha detto Thiago Motta al termine di Spezia-Lazio 3-4, che ha visto i romani inseguire per 68 minuti e trovare la rete decisiva al novantesimo.

