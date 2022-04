“Noi mamme con figli disabili come invisibili”: una merenda di inclusione per far sentire la propria voce. Il ricavato al San Paolo

Cairo Montenotte. “Siamo stanche di essere lasciate sole. Con l’estate per noi mamme con bambini disabili è un inferno gestire tutto”. E’ per far sentire la propria voce, e trovare una soluzione, che un gruppo di genitori ha unito le forze e organizzato una merenda di inclusione a Cairo Montenotte. I fondi raccolti saranno devoluti all’ospedale San Paolo di Savona.

