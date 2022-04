Albisola Superiore. Dopo l’ottima prova contro i Daemons che ha riacceso le speranza playoff per i pirati, un altro banco di prova li attende in terra veneta. Il sodalizio del presidente Giacchello affronterà, domenica 1 maggio, i Saints Padova, team che all’andata aveva sconfitto di misura i liguri per 9 a 3.

... » Leggi tutto