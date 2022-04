Presentati point e programma di Piera Sommovigo. Orlando a Peracchini: “Il Comune non è un centralino, ma un punto di riferimento”

Non poteva non essere un momento dedicato a Diego Del Prato, quello dell’inaugurazione del point elettorale della lista “Spezia con te”, che sostiene la candidatura a sindaca di Piera Sommovigo. A poco più di 24 ore dalla prematura scomparsa del coordinatore provinciale di Più Europa l’apertura è stata affidata a Giacomo Paladini, collega di partito e grande amico di Del Prato.

“Diego stava mettendo in campo tutta la sua voglia di seguire tutto quello che riguarda la città. Si interessava e poi sapeva fare sintesi come pochi. A volte ci vedevamo e dicevamo: “Siamo un partito piccolo, servono persone”. Lui però diceva che bisognava intervistarle, per essere sicuri che non fossero persone che vedevano la politica come trampolino. Diego è qui dentro – ha concluso comprensibilmente commosso Paladini, indicando il programma della coalizione al quale aveva lavorato anche Del Prato -, le sue idee sono qui dentro. Portiamole sul podio della città. Anche per Diego”.

