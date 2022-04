Sarri biasima i suoi: “Erroracci, partita mai in dubbio dal punto di vista del gioco”

“Sono contento della vittoria, che è molto importante per noi. L’abbiamo molto ben giocata, ma ci abbiamo messo dentro un paio di erroracci che l’hanno tenuta in bilico dal punto di vista del risultato. Dal punto di vista del gioco, non è mai stata in dubbio. Siamo colpevoli di aver propiziato due gol nel primo tempo, siamo stati bravi ad andare a riprenderli e alla fine vincerla”. Così Maurizio Sarri al termine della partita del Picco. Il tecnico dei romani punta il dito sulle amnesie difensive. “Sono errori che si ripetono troppo spesso e contro il Milan ci è costata la sconfitta. Il prossimo passo che dobbiamo fare è limitare questi episodi”.

