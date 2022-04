Un gigante nel golfo, arriva la nuova nave da crociera dei record

E’ arrivata nel Mediterraneo la scorsa notte, al porto spagnolo di Malaga, dopo dieci ore di navigazione dalla Florida. L’ultima unità ad aver battuto il record di “nave da crociera più grande al mondo” si chiama Wonder of the Seas, fa parte della flotta di Royal Carribean e tra pochi giorni farà scalo alla Spezia per la sua prima stagione in linea tra Italia, Spagna e Francia. Terza della classe Oasis, come le sue sorelle minori (di poco) ha scelto il Golfo della Spezia tra le sue destinazioni, insieme a Palma di Maiorca, Barcellona, Marsiglia, Civitavecchia e Napoli.

