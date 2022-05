Ex Ilva, si riaccende la rabbia dei lavoratori: domani sciopero e corteo in centro città

Genova. Sarà una giornata piuttosto “calda” quella del 2 maggio a Genova: in programma c’è lo sciopero con corteo dei lavoratori ex Ilva di Cornigliano fino alla Prefettura per chiedere il “ritiro incondizionato” del provvedimento di contestazione disciplinare a un lavoratore del reparto Taf2 a cui l’azienda imputerebbe una manovra errata che sarebbe la causa dell’incidente del 12 aprile scorso.

