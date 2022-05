Priamar, Bresci festeggia la vittoria dei suoi: “Disputata una grande partita, questo campionato con la Seconda Categoria c’entra poco”

Savona. Questa sera allo stadio Ruffinengo è andata in scena Spotornese-Priamar, ultimo atto dell’edizione 2021/2022 del Girone B del campionato di Seconda Categoria. Una gara dalle mille emozioni, valevole per i playoff, è stata vinta dalla Priamar (con il risultato di 1-0, ndr) successivamente alla disputa dei tempi supplementari, un grande traguardo per i ragazzi di Alessio Bresci incontenibili nei festeggiamenti al termine del match.

... » Leggi tutto