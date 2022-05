Primo maggio a Genova: corteo contro la guerra e nuove “stelle al merito” del lavoro

Genova. Primo maggio a Genova all’insegna degli eventi legati al lavoro, ma quest’anno anche la guerra in Ucraina avrà uno spazio in piazza. Il no al riarmo sarà infatti il tema centrale del corteo internazionalista di Lotta comunista con bandiere rosse, pugni alzati e l’Internazionale come sottofondo. La partenza è da piazza della Vittoria alle 9.30, poi il comizio conclusivo in piazza Matteotti.

