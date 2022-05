Genova. Si svolgerà presso i laboratori chimici della Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta l’attività di formazione per 27 nuovi assunti dall’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli. I partecipanti, entrati in servizio il 19 aprile scorso, effettueranno due mesi di training on the job.

... » Leggi tutto