Al via ‘Sentieri di inclusione’, percorsi di agricoltura sociale dedicati ai soggetti fragili

Inizierà domani, 3 maggio 2022, il progetto “Sentieri di inclusione” rivolto ad aziende agricole e soggetti fragili del Distretto 18 del Golfo dei Poeti, finanziato con 200mila euro da Regione Liguria. Nei prossimi mesi ne seguiranno altri due “Le Radici della Solidarietà” (DSS 17 – Val di Vara) e “Il Banco dell’Agricoltura Sociale” (DSS 19 – Val di Magra) sempre con ASL5 come unico capofila. I tre progetti, vincitori del Bando di Regione Liguria di Agricoltura Sociale PSR 2014-2020 Mis. 16.09, costituiscono il primo esperimento coordinato sul territorio spezzino di Agricoltura Sociale, ossia di attività che uniscono esigenze di settori diversi in una formula innovativa per generare servizi multifunzionali sostenibili e di ampio impatto sociale.

