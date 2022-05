Bordighera perla della Costa Azzurra nel 2030: presentato il piano strategico del turismo

Bordighera. E’ stato presentato stamane presso l’ex chiesa anglicana di Bordighera il Piano pluriennale di Sviluppo Strategico del Turismo della Città delle Palme, realizzato dal Comune in sinergia con Winedering Srl. Un lavoro, quello della società incaricata da Palazzo Garnier, caratterizzato da diverse fasi con l’obiettivo di inquadrare il contesto, conoscere gli attori principali del territorio e porre di conseguenza le basi per un’impostazione strategica che non sia esclusivamente rivolta alla comunicazione o a campagne di marketing turistico, ma ad una più profonda analisi che possa permettere di stabilire solide fondamenta in un’ottica di lungo periodo.

