Cassego riapre i battenti con due campi estivi

Sono due i campi estivi diocesani con cui riapre i battenti, dopo le attività intermittenti rese necessarie negli ultimi due anni dal periodo della pandemia, il centro pastorale giovanile “San Pio X” di Cassego, in alta Val di Vara. Il primo campo, dal 20 al 26 giugno, sarà quello destinato alle scuole elementari. Possono ovviamente partecipare ragazzi e ragazze di tutta la diocesi, in quella fascia di età. Il secondo campo sarà dedicato alle scuole medie inferiori e si terrà, sempre a Cassego, dall’11 al 17 luglio. L’inizio dei campi è sempre il lunedì mattina delle settimane indicate, la conclusione con il pranzo della domenica successiva. Ai partecipanti di entrambi i campi, nel corso della settimana, farà visita il vescovo. Volendo prenotare, occorre telefonare, per le elementari a Marta (333.4049217) e per le medie inferiori a Melissa (327.4568286).

