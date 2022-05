Dalla Biblioteca apostolica vaticana un volume dedicato a Papa Parentucelli

La Biblioteca apostolica vaticana ha completato nei giorni scorsi la realizzazione di un importante volume dedicato allo studio della personalità del suo fondatore, il Papa sarzanese Niccolò V, che sedette sul soglio di Pietro dal 1447 al 1455. Il ponderoso volume, che dai prossimi giorni sarà disponibile e prenotabile in libreria, è dedicato ai “Codici greci di Niccolò V: edizione dell’inventario del 1455 e identificazione dei manoscritti. Con approfondimenti sulle vicende iniziali del Fondo ‘Vaticano Greco’ della Biblioteca Apostolica Vaticana”. Curatori dell’opera, Antonio Manfredi, autorevole penna della Biblioteca e tra i maggiori studiosi di Papa Parentucelli, e da Francesca Potenza, giovane ricercatrice, che si è valsa di una borsa di studio messa a disposizione dal capitolo concattedrale di Sarzana e dal Centro studi Niccolò V.

Il volume sarà presentato in anteprima nazionale a Sarzana sabato 14 maggio, alle 16, nel salone del Palazzo vescovile di Via Mazzini. A introdurre l’opera, presenti gli autori, saranno il prefetto della Vaticana monsignor Cesare Pasini e Mariangela Rigogliosi, professore ordinario di Filologia medievale e umanistica all’Università di Firenze e direttrice del centro studi sul Classicismo di Prato.

Il titolo specialistico del volume, che comprende quasi mille pagine, non deve trarre in inganno: l’argomento infatti ha un grande valore sia filologico sia anche di approfondimento storico e divulgativo, di storia della Chiesa. E’ noto infatti che proprio l’esigenza di accogliere a Roma gli studiosi di lingua greca, provenienti da un Impero romano d’Oriente ormai conquistato dai turchi, spinse il pontefice sarzanese a dar vita alla Biblioteca vaticana, unendovi insieme testi latini e testi greci. Ciò in qualche modo caratterizzò lo sviluppo centrale del periodo umanistico e dell’ormai vicino Rinascimento.

L’opera consente ora di far piena luce su un periodo storico ‘strategico’ per lo sviluppo culturale dell’Occidente cristiano, anche in quella dimensione ecumenica che Tommaso Parentucelli aveva perseguito già durante il Concilio di Firenze. L’opera, del costo di 45 euro, sarà disponibile in occasione della presentazione del 14 maggio a Sarzana e può comunque essere prenotata sin d’ora presso gli organizzatori.

