Due vittime nello Spezzino, lieve aumento dei ricoverati

Sono 345 i Liguri positivi al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore nelle quali sono stati però effettuati solo 2.807 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla residenza delle persone testate: Imperia 34, Savona 56, Genova 198, La Spezia 57. Il bollettino odierno riporta anche due decessi avvenuti in Asl5, si tratta di due donne di 94 e 92 anni mancate il 28 e 29 aprile, che portano a 597 il numero delle vittime nello Spezzino da inizio pandemia su 5.276 liguri.

A livello regionale si registra un lieve aumento dei ricoverati che salgono a 330 (+4) mentre le terapie sono 16 (+2). Tendenza che riguarda anche l’Asl5 dove gli ospedalizzati passano da 43 a 46 mentre resta vuoto il reparto dei più gravi. Nella nostra provincia infine i casi attualmente attivi sono 2.486 su 16.194 mentre nelle ultime 24 ore in Liguria sono guarite 606 persone per un numero complessivo di 406.666 da inizio emergenza.

... » Leggi tutto