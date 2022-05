Elezioni del 12 giugno: le indicazioni sul voto domiciliare, assistito e agevolato in provincia di Imperia

Sanremo. Per usufruire del voto domiciliare in occasione delle consultazioni del 12 giugno, gli elettori interessati devono far pervenire al sindaco specifica istanza in un periodo compreso tra il quarantesimo (3 maggio) e il ventesimo giorno (23 maggio) antecedente la data della votazione. Tale istanza deve essere corredata da apposito certificato rilasciato dalla Struttura Semplice di Medicina Legale e delle Assicurazioni in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione.

