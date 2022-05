Femminicidio a Quinto, “Erano un coppia così felice, il fratello? Mai visto”: shock tra i vicini di Alice Scagni

Genova. Una coppia riservata ma cordiale, “bella”, “fantastica”. Sono gli aggettivi che si ripetono tra i vicini di casa di Alice Scagni e di suo marito. “Una famiglia per bene, che si era costruita un nido d’amore dove vivere con il bambino, neppure due anni”. Una tragedia quella che si è abbattuta in via Fabrizi, a Quinto, zona residenziale, tranquilla, dove il più grave episodio di cronaca poteva essere qualche furto in appartamento.

