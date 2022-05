Genova. Sarà Cristina Pozzi la candidata presidente nel municipio medio ponente per la coalizione a sostegno di Marco Bucci.

L’investitura ufficiale è arrivata oggi a Cornigliano a margine della presentazione del point elettorale di Walter Pilloni, candidato in consiglio comunale con la lista Vince Genova e alla quale ha partecipato anche il sindaco Marco Bucci.

“Cristina Pozzi è una persona competente e appassionata, amante del suo territorio. Una persona che si è spesa per tante battaglie del quartiere di Cornigliano e con la quale ho avuto il piacere di dialogare in questi cinque anni in virtù del suo impegno nell’associazionismo di quartiere”. Dichiara il sindaco Marco Bucci – “Con lei saranno impegnati sul Medio Ponente decine e decine di candidati delle nostre liste per il consiglio municipale: sapranno fare un grande lavoro per un territorio che nei prossimi anni sarà interessato da grandi cambiamenti”.

“Ho dedicato una vita a questo quartiere e sono felice di potermi dare da fare per questa importante parte di città che comprende Sestri Ponente e Cornigliano. Sono nata a Cornigliano sotto i fumi dell’acciaieria e ho speso una vita impegnata nelle battaglie per il risanamento ambientale, sociale ed economico del quartiere” – spiega Cristina Pozzi.

La candidata presidente per il municipio XI del medio ponente, è sposata, con due figli adolescenti, e lavoro in Regione Liguria come responsabile del Diritto allo Studio Scolastico e Universitario: “Da sempre sono attiva nel campo dell’associazionismo e del volontariato: sono Presidente dell’Associazione “Per Cornigliano – Onlus”, da me fondata nel 2000, finalizzata a “promuovere i valori di uno sviluppo sostenibile urbano, che consenta la contemporanea sostenibilità delle componenti ambientali, economiche e sociali (dallo statuto dell’Associazione). Sono felicissima che il sindaco mi abbia scelta”.

The post Genova 2022, Cristina Pozzi è la candidata presidente del Medio Ponente per il centro destra appeared first on Genova24.it.

... » Leggi tutto