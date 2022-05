Il castelnovese Stefano Violi premiato come “Maestro del lavoro”

Grande soddisfazione per il neo pensionato castelnovese Stefano Violi, premiato ieri a Genova come “Maestro del lavoro”. La cerimonia si è tenuta presso il palazzo della Borsa dove Violi è stato riconosciuto “Testimone concreto di competenza, professionalità, impegno e passione nelle attività che ha svolto come dirigente presso la Società Leonardo SpA, sia nella sede di Livorno (ex WASS) che nella sede di La Spezia (ex Oto Melara), con particolare dedizione alla formazione delle nuove generazioni alle quali ha trasferito l’esperienza, l’importanza dei valori etici, dell’onestà intellettuale e del saper lavorare in squadra”. La stella al merito viene a conferita dal Presidente della Repubblica a chi si è distinto per particolare innovazione o meriti di laboriosità e buona condotta morale, nel corso della propria carriera lavorativa.

