“Il Comune non ha trovato un vigile da mandare con lo stendardo al funerale di Del Prato”

“Mio nonno fu commissario prefettizio per pochi mesi dopo la Liberazione in un piccolo paese dell’Appennino. Quando morì, più di 50 anni dopo, il Comune mandò un vigile con lo stendardo al funerale. Oggi il Comune della Spezia non ha trovato un vigile da mandare insieme allo stendardo comunale al funerale di Diego Del Prato, assessore alla cultura dal 2012 al 2014. Spero almeno in una lettera di scuse ufficiali ai genitori”. Così in una nota Riccardo Delucchi per il movimento AvantInsieme.

