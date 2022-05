Il ritorno in pianta stabile del bel tempo farà aumentare le temperature

Aumenta lievemente la pressione atmosferica, ma permangono condizioni di debole instabilità sui rilievi. Sono dunque attesi rovesci localizzati nelle ore centrali del giorno, anche a carattere temporalesco, su Alpi occidentali e Appennino ligure (locale estensione alla riviera di Levante), in esaurimento entro la sera. Alla Spezia oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2313m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.

