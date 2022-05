Iniziati i lavori di asfaltatura a Porto Venere, fra mercoledì e giovedì interruzione della fornitura idrica

Sono iniziati oggi a Porto Venere i lavori di ripristino del manto stradale a seguito dei lavori di costruzione delle nuove reti tecnologiche. Le strade interessate dai ripristini sono: la strada provinciale nel tratto compreso tra Le Grazie e Porto Venere, Via Garibaldi nel tratto compreso dalla rotatoria del Cavo a Piazza Bastreri, Via Olivo nel tratto compreso tra Ponte Ferrari e Via Seconda Traversa Olivo. Inoltre, saranno ripristinate anche tutte le zone dove sono stati eseguiti i lavori di posa della fibra ottica. I lavori termineranno entro la fine del mese di maggio.

