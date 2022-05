Lega: “Un salasso la bolletta per i mitilicoltori spezzini, servono interventi rapidi”

“I mitilicoltori del Golfo della Spezia sono in ginocchio per il caro energia. A parità di consumi, la bolletta è passata da 4.863,96 euro (dicembre 2020) a 8.463,98 (gennaio 2022). Un salasso per gli 86 soci che si tramandano di padre in figlio un’attività secolare, con metodi antichi, nel tratto di mare tra il parco delle Cinque Terre e il parco del Magra”. Lo sottolinea in una nota la Lega. “Non solo famiglie e imprese, il salasso energetico rischia di cancellare alcune eccellenze italiane. Il governo deve garantire almeno 5 miliardi, ma sarebbe opportuno rivedere il prelievo sull’extragettito delle imprese dell’energia per ottenere più risorse. La Lega chiede al Presidente Draghi interventi incisivi, anche per prorogare lo sconto sui carburanti”, dichiara leader leghista Matteo Salvini.

