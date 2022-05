Masterclass e concerto con Roberto Gatto da Bacchus

Roberto Gatto, uno dei più importanti batteristi italiani, che può vantare collaborazioni con innumerevoli stelle del panorama musicale – da Chet Baker a Billie Cobham, da Pat Metheny a Lee Konitz, solo per fare qualche nome -, sabato 7 Maggio sarà da Bacchus (Viale Amendola 108, La Spezia) alle ore 15.30 per presentare il suo nuovo libro didattico intitolato “Jazz Drum book” e per tenere una masterclass aperta a tutti gli strumentisti e cantanti. La masterclass è aperta a tutti gli strumentisti e cantanti, costo 20 euro a persona. Per iscriversi : 329/9122285. Alle ore 21.30 seguirà il concerto, con Gatto accompagnato da Leonardo Corradi, Diego Piscitelli e Edoardo Ferri. Info e prenotazioni: 339/4908117

... » Leggi tutto