Natale: “Toti e Peracchini si vantano dell’aria pulita tra 2020 e 2021: c’erano i lockdown”

Il piano di incentivi per la rottamazione non è finanziato dalla Regione Liguria e non partirà prima di luglio, nonostante i recenti annunci del presidente Toti e del sindaco Peracchini. Lo sottolinea il consigliere regionale Davide Natale del Partito Democratico, che si è interessato di recente della questione sulla scorta della segnalazione di un cittadino. “Alessandro C. mi ha chiamato per annunciarmi che finalmente potrà cambiare l’auto, visto che Toti e Peracchini hanno detto che assisteremo al ‘più grande accordo che prevede incentivi alla rottamazione e il rinnovo con mezzi ecologici per Genova e la Spezia’, con risorse messe a disposizione dalla Regione Liguria. Mi ha voluto rimarcare come in quell’occasione il presidente Toti abbia ringraziato l’amministrazione uscente per le politiche ambientali messe in campo durante gli anni 2020 e 2021. Alessandro, però, si è lamentato del fatto che si è recato presso gli uffici comunali e che nessuno ha saputo dargli informazioni sui tempi e le modalità per potere accedere a questi fondi. Si è sentito preso in giro”.

