Ripascimento, Cambiamo Sarzana: “Pd ha speculato su vicenda di cui non aveva cognizione”

“È stato francamente imbarazzante dover leggere, in questi giorni, il PD che esultava come fosse stato allo stadio per una brutta notizia per i sarzanesi come il paventato sequestro della nostra spiaggia, che peraltro la Procura ha già chiarito non esserci mai stato. Una brutta figura, l’ennesima, figlia dell’ossessione e di criticare in un qualsiasi modo possibile quest’amministrazione, senza neppure accorgersi che mentre si affannavano a scrivere un comunicato per puntare il dito, i Carabinieri Forestali stavano già rimuovendo i sigilli sul litorale posti appena poche ore prima.

Oggi, finalmente, la definitiva chiarezza sulla vicenda, con la nota del procuratore Antonio Patrono che ha spiegato, anche a precisazione e correzione di eventuali diverse informazioni al riguardo, che la spiaggia del litorale di Marinella non è e non è mai stata sottoposta a sequestro. Nel frattempo, il PD non ha perso tempo per speculare su una vicenda su cui, evidentemente, non aveva alcuna cognizione.

Un atteggiamento che ormai non ci stupisce più e tipico di chi non è minimamente interessato al bene di Sarzana, ma soltanto al male di un’amministrazione comunale e con lei quello della nostra città, oltre al potere che per fortuna gli è stato sottratto col voto dei sarzanesi quasi quattro anni fa. Si ricorda, infine, che l’intervento di ripascimento strutturale finanziato dallo Stato e realizzato da Regione Liguria rappresenta una vera e propria opera di protezione civile, utile a proteggere il nostro litorale di Marinella da future mareggiate come quella dell’ottobre 2018. Il progetto è stato finanziato dai fondi di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato da Regione Liguria, ha ottenuto tutte le autorizzazioni e nulla osta da parte di tutti gli enti coinvolti. I carabinieri forestali stanno indagando sull’indice di granulometria della sabbia oggetto del ripascimento, valore che non ha alcuna influenza sull’incolumità pubblica della spiaggia”.

