World wish day, l’associazione Make a Wish Italia ha festeggiato il suo anniversario a Genova

Genova. È il 1980 e il piccolo Christopher James Greicius, un bambino di sette anni affetto da leucemia, esprime il desiderio di diventare un agente di polizia. Famiglia e amici di Chris si riuniscono, quindi, affinché questo desiderio possa realizzarsi. Da questo sogno nascerà Make-A-Wish International, l’associazione no profit che da 42 anni cambia la vita di tantissimi bambini e si è ormai diffusa capillarmente, in quasi 50 paesi in 5 continenti in tutto il mondo.

