Alimentare, Campomenosi (Lega): “Ok a revisione regolamento Spg, passo avanti a tutela del riso italiano”

Strasburgo. “Il voto in commissione Inta sulla posizione sulla revisione del regolamento Spg per le preferenze commerciali nei confronti dei paesi in via di sviluppo è un passo in avanti importante a tutela dei produttori di riso italiani, componente fondamentale del settore agroalimentare e dell’economia del nostro Paese”. Così in una nota Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo, componente della commissione Commercio internazionale, relatore ombra del provvedimento.

