Bacchini: “Spiace constatare che anche nella nostra provincia le donne siano concepite come oggetto sessuale e vittime della volgarità più bieca”

“Come Consigliera Provinciale di Parità esprimo la mia completa solidarietà a Giulia Giorgi, candidata alle elezioni amministrative del Comune della Spezia e attuale Vicesindaco, per gli insulti e gli oltraggi dei quali è stata vittima”. E’ quanto si legge in una nota della consigliera di parità della Provincia della Spezia che prosegue: “Spiace constatare che anche nella nostra Provincia che riteniamo “civile ed evoluta” le donne siano concepite come oggetto sessuale e vittime della volgarità po’ più bieca. C’è ancora molto da fare per raggiungere la parità vera, in cui le donne, come gli uomini, siano valutati per la loro intelligenza, per la loro preparazione , per il loro impegno, per la loro serietà, per i programmi e per le idee che propongono. Non possiamo ignorare questi insulti; come donne e come uomini capaci di ragione dobbiamo sentirci tutti feriti e reagire. Certamente chi si e” divertito ” ad imbrattare i manifesti elettorali di Giulia Giorgi verrà individuato e punito, ma dobbiamo essere molto attenti alle parole e soprattutto ai comportamenti di chi, molto vicino a noi, disprezza le donne”.

L’articolo Ex Malco, il cantiere va avanti: i lavori dovrebbero essere conclusi a fine luglio proviene da Citta della Spezia.

... » Leggi tutto