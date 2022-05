Battaglia legale per dissequestrare lo yacht “New Vogue”

Imperia. Dissequestrare il motor yacht “New Vogue“, ormeggiato nel porto di Imperia e fermato, a inizio aprile, per il mancato pagamento di Iva e dazi doganali per circa 700mila euro. E’ la richiesta discussa stamani davanti al tribunale del Riesame di Imperia dagli avvocati Mauro Anetrini del Foro di Torino e Alessandro Astengo del Foro di Genova, incaricati dalla società ucraina proprietaria dell’imbarcazione, che batte bandiera delle Isole Vergini.

... » Leggi tutto