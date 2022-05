Concorso infermieri, Opi: “Momento molto atteso, ma sembra che il Covid non abbia insegnato molto”

“Domani entra nel vivo, con la prima giornata di prove a Genova, il concorsone ligure per Infermieri che come Ordini professionali abbiamo chiesto in Regione ad inizio 2021, per colmare le lacune che si sono create negli ultimi anni, lacune dovute sia alla uscita di molti colleghi dal mondo professionale con le opportunità previste da ‘’quota 100’’, sia per l’età media elevata di chi si trova in servizio, cosa che comporta frequenti limitazioni nella effettiva attività quotidiana”. E’ quanto si legge in una nota dell’Ordine professionali infermieri della Spezia che prosegue: “Per quanto riguarda questo concorso, la cosa fondamentale è entrare in graduatoria attiva come idonei, considerando le esperienze degli ultimi due concorsi, quando tutti coloro che avevano superato le prove, anche ben oltre i numeri indicati dai bandi di concorso stessi, sono stati assunti nelle Asl liguri. La natura stessa del concorso sembra meno selettiva del precedente (2017), quando venne effettuata anche una preselezione, in ragione delle oltre 12.700 domande che erano pervenute. Questa volta, le domande sono poco più di seimila, non ci sarà una preselezione e l’augurio è naturalmente che tutti trovino un posto utile, perché c’è un grande bisogno di questi professionisti: qui è il caso di aggiungere che il concorso avrà, come inevitabile conseguenza, ripercussioni non positive anche nella sanità privata”.

