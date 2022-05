Diretta streaming con Enrico Letta e Piera Sommovigo per parlare di città democratiche e progressiste

Si terrà domani, mercoledì 4 maggio ore 12.30, la conferenza pubblica in diretta streaming con il segretario nazionale del Pd Enrico Letta e 9 candidate del centrosinistra alla guida dei Comuni capoluogo alle amministrative 2022. Tra questa ci sarà anche Piera Sommovigo che si collegherà da remoto insieme alle colleghe, in parte presenti a Roma e in parte collegate dalle diverse città. L’incontro dal titolo “Democratiche e progressiste, le città che vogliamo” si svolgerà in presenza nella sede nazionale del Pd intitolata a David Sassoli e online sulla pagina Facebook del Partito Democratico nazionale (facebook.com/partitodemocratico). Enrico Letta sarà affiancato da Cecilia D’Elia, Responsabile Parità e portavoce della Conferenza nazionale delle democratiche.

