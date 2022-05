Dopo i primi appuntamenti proseguirà ai Bozi di Saudino l’iniziativa “Conoscere il territorio.. in movimento”

Nel mese di Aprile è iniziato un nuovo progetto del Comune di Arcola e della cooperativa Lindbergh, dedicato ai bambini e alle bambine dell’ambito territoriale 68 che comprende anche Vezzano Ligure e Santo Stefano. Grazie al pulmino messo a disposizione dal comune di Arcola sono state calendarizzate numerose proposte per esplorare e conoscere il territorio: dopo le prime uscite a Fiumaretta e Montemarcello alla scoperta delle bellezze del nostro territorio sono già in programma per il mese di maggio altre escursioni.

Il progetto dal titolo “Conoscere il territorio.….in movimento” ha come obiettivo principale di favorire la crescita e la socializzazione e intende focalizzare l’attenzione sulla conoscenza del territorio, lo sviluppo della sensibilità per il bene comune e la costruzione dell’identità. “Nelle fasce d’età della scuola primaria e secondaria di primo grado- spiega il vice sindaco Gianluca Tinfena con delega alle politiche sociali – risulta essenziale fare proposte educative a famiglie, bambini e ragazzi, in grado di rispondere all’esigenza di sviluppo e di sperimentazione di sé attraverso l’approccio dell’imparare-facendo. Il progetto portato avanti dalla cooperativa Lindbergh in sinergia tra gli assessorati welfare e pubblica istruzione intende proporre a bambini e pre-adolescenti attività con cui sperimentare la conoscenza di sé come individui e come membri di un gruppo, perché imparino a sentirsi parte di una comunità per diventare cittadini del domani”

Le prossime uscite coinvolgeranno anche minori del comune di Santo Stefano: 12 maggio Sarzana Bozi di Saudino, 26 maggio Luni Scavi.

