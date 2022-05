Gasperini deluso: “Magari otterremo quello che meritiamo nelle prossime giornate”

“I giocatori non mollano fino alla fine e siamo riusciti a pareggiare. Dobbiamo riconoscere che siamo nella difficoltà di essere concreti e capaci di realizzare in casa”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini al termine di Atalanta-Salernitana, finita per 1-1. “Abbiamo difficoltà evidenti, ognuno dia la sua libera interpretazione”. I bergamaschi arriveranno al Picco domenica prossima alle 12.30. “Magari quello che non abbiamo ottenuto fino ad adesso potremo trovarlo nelle prossime giornate. Mancano tre giornate e dobbiamo cercare di fare il massimo”.

