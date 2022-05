La Tarros a Prato per provare a chiudere la serie

A Prato per provare a chiudere la serie, guadagnare l’accesso al secondo turno senza dover giocare la “bella” e avere qualche giorno in più per preparare il match contro i futuri avversari: questi gli obiettivi con i quali la Tarros affronta la trasferta in Toscana. Obiettivi che si realizzano sono in caso di vittoria alla Toscanini. Compito certo non facile perchè il Prato, a differenza dei bianconeri, sa di non avere altre carte da giocare: sconfitta significherebbe fine della stagione e del sogno promozione. Il compito per i bianconeri è reso ancora più difficile da un palazzetto che si preannuncia caldissimo, per spingere i Dragons a riportare in parità la serie e venire poi a giocarsi tutto

domenica prossima al PalaSprnt. Quanto l’avversario sia ostico, poi, lo testimonia gara 1, con la vittoria strappata dalla Tarros, con tenacia e determinazione, ai supplementari. Insomma, quella in terra pratese è una missione difficile, ma i ragazzi di coach Bertelà proveranno a tornare vincitori. Appuntamento mercoledì 4 maggio a Prato.

