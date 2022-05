L’errore di Pairetto toglie allo Spezia la possibilità di salvezza matematica anche perdendo

Un punto mancava ed un punto continua a mancare. Si diceva prima di Spezia-Lazio, a maggior ragione si nota oggi che quell’ultimo passo è sfuggito non per demeriti dei ragazzi di Thiago Motta ma per un marchiano errore arbitrale. Novanta minuti di sforzi profusi, un’ora di gioco in vantaggio contro uno squadrone con un monte ingaggi quadruplo, evaporati con il recupero alle porte. Il contraccolpo psicologico è tutto da valutare, quello numerico è invece già possibile definirlo.

