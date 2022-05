Lo SDA Bocconi Sailing Weekend torna a Lerici

Sda Bocconi Sailing Weekend tornerà a Lerici dal 13 al 15 maggio dopo due anni di fermo imposto dalla pandemia. L’evento organizzato dal Sailing Club di SDA Bocconi sarà sponsorizzato da Confindustria Nautica e vedrà circa 120 persone coinvolte tra studenti, ex alunni, membri di facoltà ed altri ospiti d’onore che trascorreranno il week end sul territorio. “Torniamo a Lerici dopo due anni di stop con grande piacere perché da sempre siamo stati ospiti di

questo meraviglioso territorio con cui abbiamo un legame affettivo oltre che istituzionale. Ringraziamo il sindaco Leonardo Paoletti per sostenere le nostre iniziative mettendoci a disposizione gli spazi di cui dispone” spiega Alessandro Baldi, membro del board e Public Relations manager per lo SDA Bocconi Sailing Club.

