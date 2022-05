Pietre d’inciampo, Pucci replica a sindaco, giunta e maggioranza: “Astenendovi avete voltato le spalle”

“Arrampicarsi sugli specchi è lo sport preferito della nostra amministrazione, nessuna strumentalizzazione politica è agli atti della mia mozione, ma solo una proposta per una Pietra d’Inciampo dedicata ad un deportato. Si è vero che in commissione, convocata non si sa a quale scopo dato che la mozione presentata il 16 febbraio 2022 doveva andare direttamente nel primo Consiglio successivo ed al massimo entro 30 giorni dal deposito discussa in Consiglio, sforati abbondantemente di 41 gg, ai sensi dell’art. 21 del regolamento consigliare, hanno tentato in tutti modi di ostacolare la mia proposta arrivando al culmine con la richiesta di far redigere una bozza di regolamento proprio a me, in modo da raggirare (secondo loro) l’ostacolo. Io ho ribadito che mai avrei ritirato la mozione ma che mi rendevo disponibile a fare una ricerca in tal senso per agevolarli nelle loro incombenze. Il Sindaco stesso arrivò a dire che alcune delle 20 pietre già posizionate a Vezzano non avevano tutti i crismi e solo allora in modo provocatorio ho detto: allora levatele! Ma evidentemente non hanno lo spirito per il dibattito democratico. In questa mia richiesta non esiste nessuna strumentalizzazione e paradossalmente non credo davvero che credessero che avrei voluto proprio il mio nome inciso nella Pietra d’Incampo.

