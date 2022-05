Sommovigo: “Un Comune può fare molto per garantire la ‘buona occupazione’. Esistono protocolli ad hoc, basta conoscerli”

Si è tenuta ieri pomeriggio all’Urban Center la tavola rotonda organizzata da LeAli a Spezia sul tema “lavoro e occupazione”. Presente la candidata sindaca Piera Sommovigo che è intervenuta a più riprese alla presenza, tra gli altri, di Antonio Carro, responsabile Cisl spezzina, Luca Comiti e Marco Furletti, rispettivamente segretari di Cgil e Uil della Spezia, all’indomani dello storico corteo organizzato dai tre sindacati per le vie del centro. “Parto da una riflessione – ha esordito Sommovigo – Un Comune può fare molto per garantire la ‘buona occupazione’, intesa come lavoro di qualità, sicuro e giustamente retribuito. Nel mio programma parlo di lavoro ‘da difendere’ oltre che da creare e tra i mezzi per tutelare il lavoro esistono protocolli ad hoc, tra cui uno strumento che risale al 2022: il Protocollo di Legalità, o Patto di Integrità. Si tratta di accordi che vengono sottoscritti dalla stazione appaltante, in questo caso l’amministrazione comunale, con la società aggiudicatrice, le parti sociali e le organizzazioni sindacali, allo scopo di garantire il rispetto dell’interesse pubblico declinato nel rispetto della sicurezza dei lavoratori, della loro salute e tutela contrattuale”.

