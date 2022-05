Spezia al lavoro a follo, solo terapie per Colley

Con l’amarezza ancora palpabile per quanto avvenuto sabato al Picco oggi Thiago Motta e i suoi ragazzi hanno ripreso la preparazione in vista dell’appuntamento di domenica all’ora di pranzo quando in Viale Fieschi arriverà l’Atalanta di Gasperini. Una partita fondamentale per chiudere il discorso salvezza e lasciarsi alle spalle torti e polemiche.

Sul campo il gruppo ha svolto il consueto riscaldamento tecnico condito da sviluppi offensivi e partitella finale. Sul fronte medico solo terapie per Colley mentre Sala ha proseguito il suo iter differenziato. Domattina altra seduta a Follo.

