Sanremo. Saranno 19 cantanti in rappresentanza di 18 nazioni, che parteciperanno alla finale mondiale della 13° edizione di sanremoJunior – il concorso internazionale per cantanti dai 6 ai 15 anni – in programma giovedì 5 maggio al Teatro Ariston dove, per la prima volta nella storia del concorso, a rappresentare l’Italia sarà una giovanissima sanremese.

