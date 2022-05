Alassio, in programma “La partita del secolo” in memoria di Piero Gaggero

Come si svolge? Quattro squadre di cui due dalla tipologia scolastica (Don Bosco Alassio VS Liceo Giordano Bruno di Albenga) che per il secondo anno consecutivo si sfidano al di fuori dei banchi scolastici sotto il segno della solidarietà e altre due in ricordo di storiche compagini del nostro territorio che sono: (Story/Auxilium Alassio VS Story/Villanovese d’Albenga).

Che cosa hanno in comune questi due team?

La passione per il calcio degli anni 90 (in quanto parliamo di ex calciatori oggi al 2° giro di boa) e un grande amico dello sport alassino scomparso nel 2020, l’allenatore di “anime ribelle” del tempo, il mitico Piero Gaggero. Non solo solidarietà ma anche un evento in ricordo di un grande uomo che ha allenato più generazioni sotto il segno del sorriso e del rispetto.

... » Leggi tutto