Cestistica spezzina, è tempo di gara-2. Trasferta siciliana

Dopo la delusione di gara-1, la Cestistica è pronta per cercare di far tornare la serie in Liguria: domani alle 16.30 al PalaSerranò di Patti è in programma gara-2 dei quarti play-off del girone sud di A2. La squadra è in partenza già oggi alla volta della Sicilia per ambientarsi al meglio in vista del match di giovedì. Match che non sarà affatto semplice, con l’Alma che ha a disposizione una prima occasione per chiudere la serie ed ottenere l’accesso alle semifinali, soprattutto in virtù di quanto fatto vedere sul parquet del PalaMariotti nel primo confronto. Le bianconere, d’altro canto, dovranno fare tesoro di ciò che ha funzionato in gara-1, come ad esempio difesa ed energia messi in campo per rimontare, e cercare di averle con continuità il più possibile durante i 40 minuti di partita. Coach Corsolini, inoltre, proverà ad escogitare qualche tattica per arginare lo strapotere di Toure sotto canestro, che tanto è stato mortifero per le spezzine nella gara di domenica, senza però tralasciare altri potenziali pericoli. Le sei giocatrici bianconere in doppia cifra, inoltre, danno dimostrazione della coralità della Cestistica come arma in più su cui contare per affrontare al meglio la sfida di domani. La direzione di gara è stata affidata a Gianluca Cassiano di Roma e Silvio Faro di Tivoli (Rm). Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Alma Basket.

... » Leggi tutto